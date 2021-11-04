Son dakika: Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası etkinlikleri Mersin'de sürüyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası Mersin'in Erdemli ilçesinde devam ediyor.

Erdemli Atış Poligonu'nda 2 Kasım'da 60 kulüpten tabanca ve tüfek branşında 420 sporcunun katılımıyla başlayan organizasyon, havalı tabanca kadınlar kategorisiyle sürdü.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu etkinlikte, atıcılık adına geleceğe yönelik ümitli olduklarını söyleyerek, "Ateşli Silahlar Avrupa Kupası'nın ilk kez ülkemizde ve Erdemli ilçemizdeki atış poligonunda yapılacak olmasından dolayı heyecanlıyız. Avrupa ve Orta Doğu'da eşi bulunmayan poligona sahibiz. Atış poligonumuzda birkaç tadilat yaparak Avrupa Kupası yarışlarına burayı hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Havalı Silahlar Cumhuriyet Kupası, 7 Kasım Pazar günü sona erecek.