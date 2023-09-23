Son Dakika: İki hoca da seçimini yaptı! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika

Son Dakika: İki hoca da seçimini yaptı! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.

Son Dakika: İki hoca da seçimini yaptı! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11\'ler belli oldu.
Son Güncelleme: 23.09.2023 19:01

Son dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.

GALATASARAY İKİNCİ SIRADA

Süper Ligde 4 maça çıkan sarı-kırmızılı takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Bir maçı eksik Galatasaray, aynı sayıda maçı bulunan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer buldu.

BAŞAKŞEHİR ÇIKIŞ YAKALAMAK İSTİYOR

Sezona iyi başlayamayan RAMS Başakşehir ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 yenilgi yaşadı. Turuncu-lacivertliler, 3 puanla haftaya 16. sırada girdi.

BAŞAKŞEHİR'DE ÜÇ EKSİK

Başakşehir'de Edgar Ie, Muhammed Şengezer ve Ömer Ali Şahiner'in kadroda olması beklenmiyor. Konuk ekip Galatasaray'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Başakşehir; Volkan, Dubois, Duarte, Ba, Lima, Karzev, Berkay, Aleksic, Serdar, Dennis, Piatek

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Sergio Oliveira, Ziyech, Barış Alper, Tete, Icardi

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: İki hoca da seçimini yaptı! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İki hoca da seçimini yaptı! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
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