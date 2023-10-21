 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Son Güncelleme: 21.10.2023 17:59

Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş derbide karşı karşıya geliyor. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

GALATASARAY'IN DURUMU

Lige iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8 müsabakada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 22 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Beşiktaş ise 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 4. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakim Ziyech'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali bulunmuyor. Beşiktaş'ta ise sakatlığı bulunan Salih Uçan'ın yanı sıra Umut Meraş ve Eric Bailly'nin derbide forma giymesi beklenmiyor.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Tete, Kerem, Zaha, Icardi.

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar.

354. DERBİ

Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 354. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 353 maçın 125'ini Galatasaray, 114'ünü Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yıllık rekabette sarı-kırmızılıların attığı 493 gole, siyah-beyazlılar 463 golle karşılık verdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Şeytanın bacağını sonunda kırdılar! Pendikspor'dan muhteşem geri dönüş
17:53 Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:21 Refah Sınır Kapısı'nı insani yardıma açan İsrail, yakıt geçişine izin vermedi
17:19 Basın İlan Kurumu'nun veri sistemi sahte trafik sağlayan haber sitelerinin maskesini düşürdü
16:52 İngilizler de tepkisini koydu! Liverpool-Everton derbisinde Gazze'ye destek oldular
16:48 Bayraktar İnşaat, Adres Ankara Evleri'nin lansmanını gerçekleştirdi
16:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü: Gazze'deki insanı dramı bitirmek için harekete geçilmeli
15:50 9. hafta şahane başladı! 4 gollü maçın kazananı ev sahibi oldu
15:32 Bıçak altına yatan Merih Demiral, aylarca forma giyemeyecek
15:35 25 gündür kayıp olarak aranıyordu! Kafası ve bacakları köy meydanında bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2023 18:37:22. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement