Canlı anlatım! Dev mücadelede fark açılıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturuyor.

FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı.

KANARYA'DA 6 EKSİK

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz, Fred Rodrigues, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer almayacak.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da ise Joaquin Fernandez, Hüseyin Türkmen, Tonio Teklic ve Umut Bozok maç öncesi kamp kadrosunda yer almadı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

Trabzonspor; Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswil, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Visca, Pepe, Onuachu.

CANLI ANALTIM

46' İkinci yarı başladı.

D.A.İLK YARI SONUCU: Fenerbahçe 0-1 Trabzonspor

45' Karşılaşmanın hakemi Zorbay Küçük, Fenerbahçe yedek kulübesindeki İrfan Can Eğribayat'a sarı kart gösterdi.

45' Zorbay Küçük köşe vuruşunun kullanılmasını istedi. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunun devamında topu alan Visca, sarı-lacivertli oyunculara geçit vermedi.

45' Fenerbahçe penaltı bekliyor. İsmail Yüksek'in ara pasında son çizgide pasını veren Szymanski, Baniya'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Zorbay Küçük, VAR ile iletişim halinde.

45' İlk yarının sonuna 5 dakika ilave edildi.

42' Zorbay Küçük, köşe vuruşu kullanıldığı sırada Onuachu'nun İsmail Yüksek'e faul yaptığını işaret etti.

42' Trabzonspor golü buldu ancak karar faul! Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Paul Onuachu'nun kafayı vurduğu top ağlara gitti ancak Zorbay Küçük faul olduğu gerekçesiyle faul kararı verdi.

36' Sol çizgide içeri ortalayan Tadic, Dzeko'yu topla buluşturamadı.

34' Ceza sahasına yönelen Zajc'ın Tadic'e pasını Berat Özdemir araya girerek uzaklaştırdı.

32' Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Paul Onuachu'ya yaptığı hareket sonucu sarı kart gördü.

30' Fenerbahçe taraftarı, yavaş harekette bulundukları gerekçesiyle Trabzonsporlu oyunculara tepki gösteriyor.

25' Zorbay Küçük, Uğurcan Çakır'ı hızlı hareket etmesi yönünde uyarıyor.

20' Samet Akaydin'in sağ kanatta Osayi'ye pasında Visca kayarak topu taca yolladı.

16' Trabzonspor sağ taraftan köşe vuruşu kazandı.

15' Tadic'in ceza sahası içine yolladığı topu Edin Dzeko kontrol edemedi.

15' Bordo-mavili ekip hızlı hücumlarla Fenerbahçe kalesini tehdit ediyor.

11' Sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak bu sezonki dördüncü golünü attı.

10' GOL! Trabzonspor, Onuachu ile 1-0 öne geçti.

6' Fenerbahçe hazırlık pasları yapıyor.

2' Karşılaşmaya Fenerbahçe taraftarının desteğiyle başladı.

1' Dev maçta ilk düdük geldi.