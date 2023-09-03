Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 03.09.2023 18:25

Son dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in. 4. haftasında Beşiktaş, EMS Yapı Sivasspor'u ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta 19.15'te başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN Sports'ta canlı yayınlanacak. Karşılaşmanın VAR hakemi olarak Serkan Tokat görev yapacak.

BEŞİKTAŞ VE SİVAS'TA SON DURUM

Ligin ilk haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, ikinci haftada ise Pendikspor'la 1-1 berabere kaldı. Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Daniel Amartey ve Arthur Masuaku'nun oynanacak mücadelede de forma giymesi beklenmiyor. İki oyuncu sakatlıkları nedeniyle Dinamo Kiev'le oynanan rövanş karşılaşmasında görev alamamıştı. Servet Çetin yöçnetimindeki Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Necip, Colley, Onur, Amir, Gedson, Chamberlain, Muleka, Rashica, Aboubakar

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat, Appindangoye, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Saiz, Ndie, Fernandes, Manaj

Fatih Karagümrük, Pendikspor, Sivasspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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