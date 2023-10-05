Son Dakika: İsmail Kartal\'dan sürpriz tercihler! Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11\'ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.
Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup oldu.
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kadroya yer almayan İrfan Can Kahveci da maçta olmayacak.
Spartak Trnava'da Avusturyalı golcü Djuricin kadroda yer almayacak.
Spartak Trnava; Takas, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris.
Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Mert Hakan Yandaş, King, Kent, Batshuayi.
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