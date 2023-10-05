Son Dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: İsmail Kartal\'dan sürpriz tercihler! Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 05.10.2023 20:48

Son dakika: Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Spartak Trnava'ya konuk oluyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak. Trnava kentindeki Antona Malatinskeho Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek. Stegemann'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Christian Gittelmann ve Christof Günsch yapacak. Karşılaşmada Florian Badstübner ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Mücadele EXXEN'den yayınlanacak.

GEÇEN MAÇLAR

Gruplarda oynanan ilk karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 mağlup etti. Spartak Trnava ise deplasmanda Ludogorets'e 4-0 mağlup oldu.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca kadroya yer almayan İrfan Can Kahveci da maçta olmayacak.

TRNAVA'DA 1 EKSİK

Spartak Trnava'da Avusturyalı golcü Djuricin kadroda yer almayacak.

İLK 11'LER

Spartak Trnava; Takas, Kostrna, Duric, Kosa, Sulek, Zeljkovic, Bernat, Mikovic, Ofori, Daniel, Duris.

Fenerbahçe; İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Becao, Serdar Aziz, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Mert Hakan Yandaş, King, Kent, Batshuayi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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Son Dakika Spor Son Dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsmail Kartal'dan sürpriz tercihler! Spartak Trnava-Fenerbahçe mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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