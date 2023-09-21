Son Dakika: İsmail Kartal\'dan şaşırtan tercih! Fenerbahçe-Nordsjaelland maçında ilk 11\'ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi Macar hakem Gergo Bogar yönetecek. Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak.

FENERBAHÇE FAVORİ

Sezona oldukça etkili bir başlangıç yapan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 6 olmak üzere toplamda oynadığı 10 resmi müsabakayı da kazandı.

KANARYA GOL YEMİYOR

Söz konusu süreçte Avrupa'da çıktığı mücadelelerde rakip fileleri 21 kez havalandıran Fenerbahçe, maç başına 3,5 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 maç sonunda sadece 2 gol gördü.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de tek eksik sakatlığı bulunan Cengiz Ünder olacak. Nordsjaelland'da ise Antman bu maçta forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Serdar Aziz, Djiku, Oosterwolde, Crespo, Fred, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi

Nordsjaelland; Andreas Hansen, Villadsen, Kian Hansen, Nagalo, Frese, Diomande, Tverskov, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen