Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercih! Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercih! Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: İsmail Kartal\'dan şaşırtan tercih! Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 03.09.2023 20:56

Son dakika: Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Eryaman Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak.

FENERBAHÇE'NİN MAĞLUBİYETİ YOK

İsmail Kartal yönetiminde Süper Lig'deki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme turları ile play-off karşılaşmalarında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, başarılı gidişini sürdürmek istiyor. Ligin ilk haftasında evinde ağırladığı Gaziantep FK'yı 2-1, ikinci haftada ise konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup ederek 2'de 2 yapan ve 6 puana ulaşan Fenerbahçe, Türk takımlarının Avrupa maçları nedeniyle 3. haftadaki Rams Başakşehir karşılaşmasının ertelenmesi sonrası 4. hafta mücadelesine, MKE Ankaragücü karşısında çıkıyor. Bu maçtan galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertliler, 3'de 3 yaparak yoluna devam etmeyi hedefliyor.

EKSİKLER

Fenerbahçe'de yeni transfer Dominik Livakovic, kadroda yer alırkenn, Luan Peres, Samet Akaydin, Omar Fayed, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare, Miha Zajc, Ryan Kent, Emre Mor Ankara'ya götürülmedi.

İLK 11'LER

Ankaragücü XI; Gikiewicz, Kitsiou, Mert, Radakovic, Mujakic, Tolga, Andre, Efkan, Morutan, Renaldo, Sowe

Fenerbahçe XI; İrfan Can, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

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Son Dakika Spor Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercih! Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: İsmail Kartal'dan şaşırtan tercih! Ankaragücü-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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