Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. Mücadelenin VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun oldu.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Hatayspor;Erce, Kilama, Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu, Ghoulam, Aburjania, Matondo, Dele-Bashiru, Rivas, Fernandes, Dadashov.

FENERBAHÇE, 16'DA 16 YAPTI

Bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da oynadığı toplam 16 maçın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki rakiplerinden Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaştığı haftada puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 24 puan ve 17 averajla giriyor.

HATAYSPOR'UN DURUMU

Hatayspor, ligde topladığı 14 puanla 5. sırada, Fenerbahçe ise 24 puanla lider konumda bulunuyor. Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile birlikte ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen 3 takım arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Joshua King ve Emre Mor, önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakacak. Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz tam olarak hazır durumda bulunmayan Cengiz Ünder'in de Hatayspor karşısında oynaması beklenmiyor.

F.BAHÇE, SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapadı. Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 1-0 ve Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup ederken, evinde RAMS Başakşehir'i 4-0 ve Çaykur Rizespor'u 5-0 yendi.

CANLI ANLATIM

49' Hatayspor sol kanattan atağa çıkmak istedi ancak Giorgi Aburjania yerde kaldı hakem faul dedi.

48' Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Szymanski yerde kaldı hakem serbest vuruş verdi.

47' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

46' İkinci yarı Hatayspor'un santrasıyla başladı.

D.A Mücadelenin ilk yarısı sona erdi. Fenerbahçe 3-0 Hatayspor.

45' Hakem ilk yarının sonuna 5 dakika ekledi.

45' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

44' Hatayspor sol kanattan gelmek istedi ancak Szymanski savunmaya yardıma geldi ve topu kazandı.

40' Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

39' GOL Edin Dzeko. Fenerbahçe farkı üçe çıkardı.

30' Dusan Tadic ve Recep Yılmaz sakatlandı sağlık ekipleri sahaya girdi.

29' Hakem, Burak Bekaroğlu'na verdiği sarı kartı da geri aldı.

28' Hakem VAR kontrolü sonrasında Dzeko'nun ofsayt pozisyonunda olduğunu söyledi ve penaltıyı iptal etti.

27' Hakem VAR kontrolünün sona ermesini bekliyor.

26' Tadic'in sol kanattan açtığı ortada Dzeko topla hareketlenmek istedi ancak Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

25' Fenerbahçe penaltı kazandı.

24' Hatayspor sağ kanattan etkili geldi ancak Djiku topu uzaklaştırmayı başardı.

23' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak Sebastian Szymanski rakibine faul yaptı.

22' Fenerbahçe sol kanattan gelmek istedi ancak Dzeko'nun pası doğrudan taca çıktı.

20' Fisayo Dele-Bashiru sarı kart gördü.

19' Ferdi Kadıoğlu ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Hakem oyunu durdurdu sağlık ekipleri sahada.

16' Sebastian Szymanski'nin şutunda rakip savunmadan seken top Osayi'nin önüne düştü ve Osayi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

15' GOL Bright Osayi-Samuel ile Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı.

14' Hatayspor sağ kanattan hızlı gelmek istedi ancak Fisayo Dele-Bashiru'dan önce Livakovic topun sahibi oldu.

13' Fred orta sahada Chandrel Massanga'nın müdahalesiyle yerde kaldı hakem faulü verdi.

9' Hatayspor sol kanattan gelmek istedi ancak Osayi araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

8' Sol kanatta topla buluşan Tadic'in ortasında kaleci Erce'den önce topa Sebastian Szymanski topa dokundu ve ağlara yolladı.

7' GOL Sebastian Szymanski'nin golüyle Fenerbahçe öne geçmeyi başardı.

3' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. İrfan Can'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Szymanski'nin ortasında savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı.

1' Maç başladı. İki takıma da başarılar.