Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika

Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü

Son Dakika: Kadıköy\'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor\'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü
Son Güncelleme: 17.09.2023 19:10

Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti. 80. dakikada Szymanski'nin golüyle galibiyete uzanan sarı-lacivertliler, ligde 4'te 4 yaparak liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 3-2 kazanarak liderliğini sürdürdü.

DZEKO UZATMADA ATTI

Karşılaşmaya tutuk başlayan Fenerbahçe, Antalyaspor'da Buksa'nın 31. dakikada attığı golle geriye düştü. Sarı-lacivertliler bu gole 45+1. dakikada Edin Dzeko ile karşılık verdi ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü

SZYMANSKI SON SÖZÜ SÖYLEDİ

İkinci yarıya iyi başlayan Fenerbahçe, 3. dakikada sakatlanan Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci ile 56. dakikada öne geçti. Akdeniz ekibinde Buksa bir kez daha sahneye çıktı ve 64. dakika maça beraberliği getirdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golü ise 80. dakikada Sebastian Szymanski attı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleyi 3-2 kazandı.

Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü

FENERBAHÇE NAMAĞLUP UNVANINI VERMEDİ

Bu sonuçla Fenerbahçe, Süper Lig'de 4'te 4 yaptı. Sarı-lacivertliler, 12 puanla liderliğini sürdürdü.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kadıköy'de geçit yok! Fenerbahçe, Antalyaspor'u 3 golle geçerek liderliğini sürdürdü - Son Dakika
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