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Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

Son Güncelleme: 29.10.2023 20:59

Son dakika: Süper Lig devi Fenerbahçe, ligin 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yenerek namağlup liderliğini devam ettirdi. Sarı-lacivertlilerde Dzeko hat-trick yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oldu.

FRED SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, maçın henüz 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

ZAJC OYUNDA

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred'in yerine Miha Zajç oyuna dahil oldu.

ERDEM KENDİ KALESİNE ATTI

30. dakikada sağ kanattan bindiren Osayi topla buluştu ve içeri çevirdi ancak kaleci Erdem Canpolat topu kontrol edemedi ve kendi kalesine topu yollamış oldu. Durum 1-0 oldu.

Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

İRFAN CAN SAHNEDE

43. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Szymanski'nin ceza sahası dışına gönderdiği topta İrfan Can gelişine topa vurdu ve savunmaya çarpan top ağlara gitti.

Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi

DZEKO'DAN HAT-TRICK

İkinci yarıda sahneye çıkan yıldız futbolcu Edin Dzeko, 65, 77 ve 87. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı ve Fenerbahçe maçı 5-0 kazandı.

Son Dakika: Kanarya 10'da 10 yaptı! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi - Son Dakika


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20:55 Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi
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SON DAKİKA: Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u deplasmanda 5-0 yendi - Son Dakika
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