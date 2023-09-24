Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

Son Güncelleme: 24.09.2023 22:14

Son dakika: Süper Lig'de haftanın sonucu merak edilen mücadelesinde Alanyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı 1-0'lık skorla Fenerbahçe oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına konuk oldu. Tempo seviyesi yüksek müacadeleyi kazanan taraf İsmail Kartal'ın öğrencileri oldu.

TEK GOL İRFAN CAN KAHVECİ'DEN GELDİ

Mücadeleye hızlı başlayan taraf konuk takım Fenerbahçe oldu. İlk yarının son anlarına girilirken topla buluşan İrfan Can Kahveci, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Kanarya 3 puanı tek golle aldı! Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti

ÖMER ERDOĞAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

59. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan taç atışı kazandı. Fenerbahçeli Becao, taç atışını hızlı bir şekilde kullanmak istedi. Ömer Erdoğan, bu pozisyonda Becao'ya topu vermedi. Bunun üzerine Atilla Karaoğlan, ilk yarıdan da sarı kartı olan Ömer Erdoğan'a ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gösterdi. Erdoğan, kırmızı kartın ardından tribüne çıktı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti - Son Dakika
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