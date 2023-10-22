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Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u rahat geçti - Son Dakika

Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u rahat geçti

Son Güncelleme: 22.10.2023 21:03

Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u 4-2 mağlup etti ve namağlup liderliğini devam ettirdi. Sarı-lacivertliler bu sezon resmi maçlarda 17 de 17 yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. 6 gollü maçı sarı-lacivertliler 4-2 kazandı.

SZYMANSKI PERDEYİ AÇTI

Taraftarının önünde maça fırtına gibi başlayan sarı-lacivertliler, henüz 7. dakikada yıldız futbolcusu Sebastian Szymanski'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

OSAYI FARKI AÇTI

Yediği golün şokunu atlatamayan Hatayspor, bu kez 15. dakikada Bright Osayi-Samuel'in attığı golle 2-0 geriye düştü.

DZEKO HATAYI AFFETMEDİ

40. dakikada baskısını arttıran Fenerbahçe'de Erce'nin pasında araya giren Fred tekte pası Dzeko'ya aktardı. Dzeko düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 3-0 oldu.

GHOULAM SAHNEDE

55. dakikada sol kanattan serbest vuruşta topun başına geçen Faouzi Ghoulam çok düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve durum 3-1 oldu.

İRFAN CAN'DAN HARİKA GOL

63. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen İrfan Can kaleci Erce'nin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi ve durum 4-1 oldu.

CENGİZ GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'de 6 maç sonra kadroda yer alan Cengiz Ünder, 87. dakikada Dusan Tadic yerine oyuna dahil oldu.

AABID SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Hatayspor'da sonradan oyuna giren Rayane Aabid, 90+4'te attığı golle maçın skorunu 4-2 olarak belirledi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u rahat geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u rahat geçti - Son Dakika
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