Son Dakika: Kanarya seriyi devam ettirdi! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2 farklı geçti - Son Dakika

Son Dakika: Kanarya seriyi devam ettirdi! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2 farklı geçti

Son Güncelleme: 08.10.2023 20:56

Son dakika: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin kazananı 2-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu ve namağlup liderliğini devam ettirdi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu maçı da kazanarak namağlup liderliğini devam ettirdi.

DZEKO PERDEYİ AÇTI

Maçın henüz 6. dakikasında İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Edin Dzeko altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti

DZEKO REKOR KIRDI

Maçın 6. dakikasında Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine gönderdi.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti

TADIÇ PENALTIDAN ATTI

İlk yarının son anlarında Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıktı Dzeko yerde kaldı hakem penaltı dedi. Penaltıyı kullanan Tadiç golü atarak ilk yarı skorunu belirledi. Durum 2-0 oldu.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti

İKİNCİ YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Skoru ilk yarıda kendi lehine çeviren Fenerbahçe, ikinci yarı temponun yükselmesine izin vermedi. Mücadelede hem Kasımpaşa adına hem de Fenerbahçe adına etkili pozisyonlar olmadı. Ve maç bu skorla tamamlandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Kanarya seriyi devam ettirdi! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2 farklı geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kanarya seriyi devam ettirdi! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2 farklı geçti - Son Dakika
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