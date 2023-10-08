Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaştı. İsmail Kartal'ın öğrencileri, bu maçı da kazanarak namağlup liderliğini devam ettirdi.
Maçın henüz 6. dakikasında İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Edin Dzeko altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın 6. dakikasında Edin Dzeko, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en erken deplasman golünü Kasımpaşa filelerine gönderdi.
İlk yarının son anlarında Fenerbahçe sağ kanattan atağa çıktı Dzeko yerde kaldı hakem penaltı dedi. Penaltıyı kullanan Tadiç golü atarak ilk yarı skorunu belirledi. Durum 2-0 oldu.
Skoru ilk yarıda kendi lehine çeviren Fenerbahçe, ikinci yarı temponun yükselmesine izin vermedi. Mücadelede hem Kasımpaşa adına hem de Fenerbahçe adına etkili pozisyonlar olmadı. Ve maç bu skorla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Kanarya seriyi devam ettirdi! Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 2 farklı geçti - Son Dakika