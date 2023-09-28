Son Dakika: Fenerbahçe, erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 4-0 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 4-0 yendi

Son Güncelleme: 28.09.2023 21:51

Son dakika: Lider Fenerbahçe, 3. hafta erteleme maçında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı. Mücadelenin kazananı 4-0'lık skorla sarı-lacivertliler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i konuk etti. Ev sahibi ekip maçı 4-0 kazandı.

PERDEYİ DJIKU AÇTI

Maça fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de henüz 5. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Djiku önünde kalan topa düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

DUARTE KENDİ KALESİNE ATTI

Attığı gol sonrası baskısını arttıran sarı-lacivertliler, 10. dakikada İrfan Can'ın arka direğe açtığı ortada Tadic topu indirdi Leo Duarte topu kendi kalesine yolladı.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

SZYMANSKI'DEN ŞAHANE GOL

20. dakikada sahneye çıkan Szymanski, Cemali'nin hatasında ceza sahası yayında topla buluştu. Yıldız futbolcu, uzak köşeye yaptığı plaseyle topu ağlara yolladı ve maçta durum 3-0 oldu.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti

BİR KEZ DAHA SZYMANSKI

Mücadelenin ikinci yarısında baskısını sürdüren Fenerbahçe'de 80. dakikada Tadic'in ortasında Batshuayi topu indirdi ve Szymanski topu ağlara yolladı. Maçta başka gol olmayınca mücadele 4-0'lık skorla tamamlandı.

Son Dakika: Kanarya ilk yarıda fişi çekti! Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Başakşehir, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 4-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, erteleme maçında RAMS Başakşehir'i 4-0 yendi - Son Dakika
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