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Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika

Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Son Güncelleme: 30.10.2023 19:11

Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yi ağırlıyor. Maçta golsüz eşitlik var.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

BEŞİKTAŞ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine 16 puan yazdırdı.

GAZİANTEP FK SEZONA KÖTÜ BAŞLADI

Oynadığı maçların 3'ünü kazanan ve 6'sından mağlup ayrılan Gaziantep FK ise 9 puan elde etti.

EKSİKLER

TAKIMIN YARISI YOK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Mert Günok'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bailly, Amartey, Colley, Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl ile hastalıkları bulunan Rosier ve Aboubakar maç kadrosunda yer alamayacak.

KONUK TAKIMDA EKSİK YOK

Gaziantep FK'de tedavisi süren Albian Ajeti dışında sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Ghezzal, Rashica, Cenk.

Gaziantep FK; Nita, Arda, Djilobodji, N'Koulou, Mustafa, Furkan, Maxim, Morais, Gradel, Dragus, Riascos.

CANLI ANLATIM

35' Gaziantep FK'da rakibine faul yapan Denis Dragus sarı kart gördü.

28' Beşiktaş'ta Gedson'un şutu savunmadan kornere gitti.

27' Alex Oxlade-Chamberlain'in kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.

26' ÇOK NET! Ceza yayı üzerinde topu alan Chamberlain rakibinden çok güzel sıyrıldı. İngiliz futbolcunun vuruşu savunmaya çarpıp az farkla kornere gitti.

23' Ceza sahasına doldurulan topta Cenk Tosun'un kafayla indirdiği topu Gaziantep FK savunması karşıladı. Beşiktaşlı oyuncular yaşanan karambolde elle oynama itirazında bulunuyor.

21' Siyah Beyazlılarda genç oyuncu Yakup Arda Kılıç, Ghezzal'ın yerine oyuna dahil oldu.

17' İKİ GÜZEL HAREKET! Onur'un sağ kanatta bekletmeden açtığı ortaya arka direkte topun gelişine voleyle vuran Baktiyor Zaynutdinov kaleci Nita'yı geçemedi.

15' KAÇTI! Gaziantep FK etkili gelmeye devam ediyor. Yine sol kanattan gelen konuk ekipte Maxim'in ortasında Riascos ön direkte vurdu. Top yan ağlarda kaldı.

13' SON ANDA! Riascos'un sol kanattan içeriye pasında top Bailly'den sekti. Seken topu alan Gradel ceza alanı içinden vurdu. Top Ersin'den kornere gitti.

11' Karşılaşma oldukça yüksek tempoda başladı.

8' Denis Dragus'un sol kanattan ortası direkt kaleye yöneldi. Ersin Destanoğlu topa sahip oldu.

6' SON ANDA MÜDAHALE! Papy Djilobodji'in uzun pasında topu alan Maxim, sol kanattan ceza alanının içine çevirdi. Baktiyor Zaynutdinov araya girerek mutlak GOL pozisyonunu önledi.

6' Ghezzal'ın kullandığı serbest vuruşu Furkan Soyalp ön alanda karşıladı.

5' Sol kanattan gelen Beşiktaş'ta Rashica'nın ortası rakip savunmanın eline çarptı. Ev sahibi ekip, serbest vuruş kullanacak.

1' Mücadele başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika
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