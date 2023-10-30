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Son Dakika: Kara Kartal derin bir nefes aldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Kara Kartal derin bir nefes aldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

Son Güncelleme: 30.10.2023 22:22

Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaştı.

GHEZZAL SAKATLANDI

Takımın yıldız isimlerinden olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, maçın 20. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı. Ghezzal'ın yerine Yakup Arda Kılıç, oyuna dahil oldu.

Son Dakika: Kara Kartal ikinci yarıda açıldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

İLK YARI GOL ÇIKMADI

Mücadele tempolu başlamasına rağmen ilk 45 dakikada gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

Son Dakika: Kara Kartal ikinci yarıda açıldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

SALİH PERDEYİ AÇTI

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan siyah-beyazlılar, 63. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain'in ortasında iyi yükselen Salih Uçan'ın kafayla attığı golle 1-0 öne geçti.

Son Dakika: Kara Kartal ikinci yarıda açıldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

CENK TOSUN FARKI AÇTI

Salih'in golünün ardından baskısını daha da arttıran Beşiktaş, 75. dakikada yıldız futbolcusu Cenk Tosun'un attığı golle durumu 2-0'a getirdi.

Son Dakika: Kara Kartal ikinci yarıda açıldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi

HADZIAMETOVIC KIZARDI

86. dakikada Beşiktaş'ta rakibinin ayağına vuran Amir Hadziahmetovic ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Son Dakika: Kara Kartal ikinci yarıda açıldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Gaziantep FK, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Kara Kartal derin bir nefes aldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Kara Kartal derin bir nefes aldı! Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı 2-0 yendi - Son Dakika
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