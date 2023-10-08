Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.

KASIMPAŞA'NIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 12 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ise 21 puan topladı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa; Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy

Fenerbahçe;Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

29' Fenerbahçe yine sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in pası Oosterwolde ile buluşmadı. Top taca çıktı.

28' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Tadic'in ortasında Yasin Özcan topu uzaklaştırdı.

27' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Kontra atağa çıkan Ferdi Kadıoğlu topu içeriye çevirdi ancak Dzeko'dan önce Kenneth Omeruo topu kornere yolladı.

20' Fenerbahçe sağ kanattan geldi geldi ancak Dzeko'nun şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

18' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak İrfan Can'ın pasında Yasin Özcan araya girdi ve topu kazandı.

11' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

10' Kasımpaşa sağ kanattan Haris Hajradinovic ile gelmek istedi ancak Oosterwolde rakibini düşürdü hakem serbest vuruş dedi.

9' Fenerbahçe sol kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Szymanski'nin pası Oosterwolde ile buluşmadı.

8' Kasımpaşa sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Djiku araya girdi ve topu taca yolladı.

7' İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Edin Dzeko altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı.

6' GOL Edin Dzeko. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 5' Kullanılan serbest vuruşta top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

3' Fenerbahçe yine sol kanattan Tadic ile geldi ancak ortasında kaleci Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

2' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Claudio Winck araya girdi top kornere çıktı.

1' Maç başladı.