Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi - Son Dakika

Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi

Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Güncelleme: 08.10.2023 18:10

Son dakika: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü var.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Sezona çok etkili bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, üst üste oynadığı 15 resmi maçı da kazandı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı da yenerek galibiyet serisini sürdürmeyi ve milli araya puan kaybı yaşamadan girmeyi amaçlıyor.

KASIMPAŞA'NIN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Kasımpaşa'nın 12 puanı bulunuyor. Ligde oynadığı 7 karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Fenerbahçe ise 21 puan topladı.

İLK 11'LER

Kasımpaşa; Gianniotis, Omeruo, Sadık, Winck, Yasin, Gökhan, Aytaç, Bastien, Mortadha, Hajradinovic, Ngoy

Fenerbahçe;Livakovic, Ferdi, Becao, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, Dzeko.

CANLI ANLATIM

29' Fenerbahçe yine sol kanattan gelmek istedi ancak Tadic'in pası Oosterwolde ile buluşmadı. Top taca çıktı.

28' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Tadic'in ortasında Yasin Özcan topu uzaklaştırdı.

27' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Kontra atağa çıkan Ferdi Kadıoğlu topu içeriye çevirdi ancak Dzeko'dan önce Kenneth Omeruo topu kornere yolladı.

20' Fenerbahçe sağ kanattan geldi geldi ancak Dzeko'nun şutunda top savunmaya çarpıp kornere çıktı.

18' Fenerbahçe sağ kanattan gelmek istedi ancak İrfan Can'ın pasında Yasin Özcan araya girdi ve topu kazandı.

11' Fenerbahçe rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

10' Kasımpaşa sağ kanattan Haris Hajradinovic ile gelmek istedi ancak Oosterwolde rakibini düşürdü hakem serbest vuruş dedi.

9' Fenerbahçe sol kanattan kontra atağa çıkmak istedi ancak Szymanski'nin pası Oosterwolde ile buluşmadı.

8' Kasımpaşa sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak Djiku araya girdi ve topu taca yolladı.

7' İsmail Yüksek'in ortasında rakibini ekarte eden Edin Dzeko altı pasın içerisinde topu ağlara yolladı.

6' GOL Edin Dzeko. Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

5' Kullanılan serbest vuruşta top savunma tarafından uzaklaştırıldı.

3' Fenerbahçe yine sol kanattan Tadic ile geldi ancak ortasında kaleci Andreas Gianniotis topun sahibi oldu.

2' Fenerbahçe sol kanattan geldi ancak Claudio Winck araya girdi top kornere çıktı.

1' Maç başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi - Son Dakika


Son Dakika
18:51 İsrail Başbakanı, Gazze Şeridi'ndeki esirler ve kayıp kişiler dosyası sorumlusu atadı
18:05 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
18:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail-Hamas gerilimine ilişkin açıklama: Ateşe körükle gitmenin faydası yok
17:54 Son Dakika: Kara Kartal moral buldu! Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nin açılışında konuştu
17:29 Çekmeköy'de 10 yıllık arkadaşların tartışması kanlı bitti
17:08 Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi
16:29 A Milli Takım'da kadrodan çıkarılan Ozan Kabak'ın yerine Rayyan Baniya dahil edildi
16:23 Tepkileri bu kez takıma! Beşiktaş tribünlerinden eşine az rastlanır protesto
16:08 10 kişi Çaykur Rizespor, Samsunspor'u tek golle geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2023 19:36:18. #1.11#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement