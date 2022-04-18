Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı

18.04.2022 18:00
Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi: Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, memleketi İzmir'de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, bu sabah saatlerinde Manisa'nın Kula ilçesi İzmir- Ankara karayolu Kovukludere rampalarında meydan geldi. Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası'na katılan Ata Yahşi (24) ve Onur Calp (32), İzmir'e dönmek için 35 BCS 574 plakalı kamyonetleriyle çıktıkları yolda, aynı yönde seyreden E.A. (54) yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Onur Calp yara almazken, milli atlet Ata Yahşi ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Ata Yahşi, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gözyaşları sel oldu

Eski milli atlet Adnan ve Arzu Yahşi çiftinin oğlu Ata Yahşi'nin cansız bedeni bugün öğle saatlerinde memleketi İzmir'e getirildi. Milli atlet için Gaziemir ilçesi 15 Temmuz Şehitler Camii'nde ilkindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene Yahşi'nin babası Adnan Yahşi, annesi Arzu Yahşi, kardeşi Ege Yahşi'nin yanı sıra ailesi ve yakınları katıldı. Ata Yahşi için dualar okunurken, acılı anne ve baba gözyaşlarına hakim olamadı. Kılınan cenaze namazının ardından Ata Yahşi'nin naaşı Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

2014'de dünya üçüncüsü olmuştu

Kazada yaşamını yitiren milli atlet Ata Yahşi'nin, babası ve annesi gibi çeşitli kategorilerde başarısı olmuş ve 2014 yılında düzenlenen 2012 Triatlon Dünya Kupası'nda 16-19 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olmuştu. - İZMİR

Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı
Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti Son dakika haber: Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, kazada hayatını kaybetti İzmir'e atanan Defterdar Gezer'den veda ziyaretleri İzmir'e atanan Defterdar Gezer'den veda ziyaretleri

Triatlon, Manisa, İzmir, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:43 18 Nisan 2022 günü altının kilogramı 932 bin liraya yükseldi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem'e yöneltilen bekaret sorusuna yanıt: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
17:20 Trafik polislerinin ceza yazdı! Dayanamayıp iş yerini ateşe verdi
17:10 Dünyada en büyük cinsel organa sahip ülkeler açıklandı! Listede dikkat çeken Türkiye detayı
16:51 DEVA partisi lideri Ali Babacan: Millet İttifakı'nda değiliz
16:46 Tanzanya'da nehre düşen 6 kişiyi aç timsah yuttu! Halkın psikolojisi bozuldu
16:17 Merkez Bankası konut fiyatlarındaki rekor artışı duyurdu: İstanbul'da yüzde 106, Muğla'da yüzde 117
16:07 Ferhat Gündoğdu istifa etti, MHK'nin yeni başkanı Sabri Çelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 18:09:05. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Kazada hayatını kaybeden milli atlet Ata Yahşi, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement