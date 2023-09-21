UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk etti. Maçın kazananı 3-1'lik net skorla Fenerbahçe oldu.
Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'i konuk ettiği maçta ilk Miguel Crespo'dan geldi. Kullanılan serbest vuruşta harika bir kafa vuruşu yapan Crespo, takımını 1-0 öne geçirdi. 24. Dakikada Ryan Kent'in kullandığı serbest vuruşta Crespo kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.
31'de Fenerbahçe yaptığı presle kazandığı topta Michy Batshuayi karşı karşıya hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.
İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 48' Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Azizle topu ağlara gönderdi.
56'da karambolde top Nordsjaellandlılarda kaldı Oliver Villadsen sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Konferans Ligi'ne müthiş başlangıç! Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'i 3-1 mağlup etti. - Son Dakika