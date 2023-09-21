Son Dakika: Konferans Ligi'ne müthiş başlangıç! Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'i 3-1 mağlup etti. - Son Dakika

Son Dakika: Konferans Ligi'ne müthiş başlangıç! Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'i 3-1 mağlup etti.

Son Dakika: Konferans Ligi\'ne müthiş başlangıç! Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland\'i 3-1 mağlup etti.
Son Güncelleme: 21.09.2023 21:39

Son dakika: UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk etti. Mücadelenin kazananı 3-1'lik skorla sarı-lacivertliler oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini konuk etti. Maçın kazananı 3-1'lik net skorla Fenerbahçe oldu.

CRESPO PERDEYİ AÇTI

Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'i konuk ettiği maçta ilk Miguel Crespo'dan geldi. Kullanılan serbest vuruşta harika bir kafa vuruşu yapan Crespo, takımını 1-0 öne geçirdi. 24. Dakikada Ryan Kent'in kullandığı serbest vuruşta Crespo kafa vuruşuyla Fenerbahçe'yi öne geçirdi.

BATSHUAYI GERİ DÖNDÜ

31'de Fenerbahçe yaptığı presle kazandığı topta Michy Batshuayi karşı karşıya hata yapmadı ve topu ağlara gönderdi.

SERDAR AZİZ SAHNEDE

İkinci yarıya da baskılı başlayan Fenerbahçe, 48' Mert Hakan'ın kullandığı köşe vuruşunda Serdar Azizle topu ağlara gönderdi.

VILLADSEN FARKI 2'YE İNDİRDİ

56'da karambolde top Nordsjaellandlılarda kaldı Oliver Villadsen sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Konferans Ligi'ne müthiş başlangıç! Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'i 3-1 mağlup etti. - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Son Dakika: Konferans Ligi'ne müthiş başlangıç! Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'i 3-1 mağlup etti. - Son Dakika
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