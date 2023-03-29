Son Dakika: Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın, "Ligden çekilen takımların maçları sayılmasın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi - Son Dakika
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Son Dakika: Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın, "Ligden çekilen takımların maçları sayılmasın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi

29.03.2023 18:13

Son dakika: Kulüpler Birliği'ndeki toplantıda Beşiktaş'ın sunduğu "Hatayspor ve Gaziantep'in maçları geçersiz sayılsın" önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, "7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp diğer görüşü. Hatayspor görüş bildirmek istemedi. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı. Kararımızı 31 Mart'a kadar bildireceğiz" dedi.

Kulüpler Birliği toplantısına katılan 11 takımın 7'si Beşiktaş'ın fikrinden yana görüş bildirdi. Kulüpler isteklerini TFF'ye gönderecek. TFF son olarak UEFA'dan tavsiye kararı alacak.

"7 KULÜP BİR GÖRÜŞÜ SAVUNDU"

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantının ardından 7 kulübün Beşiktaş'ın görüşüne katıldığını ifade etti.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"7 kulüp bir görüşü savundu, 4 kulüp başka görüşü savundu. Toplantıda 12 kulüptük, Hatayspor görüş bildirmek istemedi."

"31 MART'A KADAR BİLDİRECEĞİZ"

31 Mart'a kadar görüşümüzü TFF'ye bildireceğiz. Depremden sonra çekilen 2 kulüple beraber puan durumu nasıl olacak diye görüştük. Hiç öyle gerginlik yaşanmadı.

"ARTISI EKSİSİ VAR"

İki alternatifin de artısı ve eksisi var. Birinci alternatif, tescil olan maçlar kalsın ve sonrakiler hükmen mağlup olsun. Bu sadece Süper Lig'e değil, bütün alt liglere de uygulanacak. Maçlar hiçbir şekilde sayılmasın diyenlerin de kabul edilebilir argümanları var.

"3'TE 2'LİK BİRLİK SAĞLANMASI GEREKİYOR"

Aramızdaki ilkesel karara göre 3'te 2'lik birlik sağlanması gerekiyor ama bunda buna bakmaksızın; bu takım bunu istiyor, bu takım bunu istiyor diye TFF'ye sunacağız.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Spor Son Dakika: Kulüpler Birliği'nde Beşiktaş'ın, 'Ligden çekilen takımların maçları sayılmasın' önerisine 11 kulüpten 7'si olumlu oy verdi - Son Dakika


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