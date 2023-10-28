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Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika

Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Son Güncelleme: 28.10.2023 17:52

Son dakika: Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Mücadelede 0-0'lık eşitlik var.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maç saat 19.00'da başladı. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

ASLAN YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 25 puanla haftaya lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada girdi.

RİZESPOR SAHASINDA GÜLMEK İSTİYOR

Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 14 puan topladı. Karadeniz ekibi, ligde averajla 8. sırada yer alıyor.

EKSİKLER

Çaykur Rizespor'da sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da Icardi ve Ziyech maç kadrosuna alındı, durumları maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor; Gökhan, Eray, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Mithat, Olawoyin, Sauer, Zeqiri, Minchev.

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

CANLI ANLATIM

3' Galatasaray'da Mertens yerde kaldı. Galatasaray serbest vuruş kazandı.

1' Maç başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı - Son Dakika
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