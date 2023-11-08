Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı Portekizli hakem Antonio Nobre yönetiyor. Münih kentindeki Allianz Arena'da yapılacak maç, TSİ 23.00'te başladı.

İLK 3 HAFTA

Sarı-kırmızılı ekip, Bayern Münih'in yanı sıra İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının yer aldığı A Grubu'nda çıktığı 3 maçta birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşadı.

PUAN DURUMU

İlk maçında sahasında Kopenhag ile 2-0 geri düşmesine rağmen 2-2 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etti. Üçüncü haftada konuk ettiği Bayern Münih'e ise iyi bir performans sergilemesine rağmen 3-1 yenilen Galatasaray, topladığı 4 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bavyera temsilcisi ise ilk 3 maçından da galibiyetle ayrılarak liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun diğer maçında aynı saatte Kopenhag, Manchester United'ı ağırlayacak.

İLK 11'LER

Bayern Münih; Neuer, Mazraoui, Upamecano, Min Jae, Davies, Goretzka, Kimmich, Coman, Musiala, Sane, Kane.

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Kaan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi.

CANLI ANLATIM

24' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

20' Alphonso Davies, Sacha Boey'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

15' Bayern Münih sol kanattan gelmek istedi ancak Kerem araya girdi ve topu kazandı.

11' Galatasaray sağ kanattan etkili geldi ancak Boey'in ortasında top Icardi'ye gelmeden önce Kim Min-Jae topu uzaklaştırdı.

9' Sol kanattan Angelino ile gelmek istedik ancak Kimmich faul yaptı.

5' Bayern Münih sol kanattan etkili geldi ancak Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çeldi.

4' Bayern Münih sol kanattan etkili geldi ancak Sane'nin ortasında Davinson Sanchez araya girdi ve topu kornere yolladı.

3' Galatasaray orta sahada kazandığı topla etkili geldi ancak Icardi'nin vuruşuyla beraber ofsayt bayrağı kalktı.

2' Bayern Münih sağ kanattan gelmek istedi ancak Angelino, Coman'a faul yaptı.

1' Maç başladı. Başarılar Galatasaray...