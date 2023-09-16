Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.
Ev sahibi Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Samsunspor; Okan, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata.
Son Dakika › Spor › Son Dakika: Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika