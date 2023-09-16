Son Dakika: Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu.

Son Dakika: Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11\'ler belli oldu.
Son Güncelleme: 16.09.2023 19:16

Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Yılport Samsunspor'u ağırlıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Yılport Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

GALATASARAY YENİLMEDİ

Ligde ilk 4 haftada 3 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan topladı. Galatasaray, puan cetvelinde aynı sayıda maça çıkan lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor.

SAMSUNSPOR'UN GALİBİYETİ YOK

Süper Lig'de 11 yıl aradan sonra yeniden dönen Samsun temsilcisi ise 3 müsabakada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

EKSİKLER

Ev sahibi Galatasaray'da takıma yeni katılan Davinson Sanchez maç kadrosunda yer almayacak. Zaha'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Samsunspor; Okan, Bola, Van Drongelen, Yunus Emre Çift, Schindler, Tait, Soner, Fofana, Holse, Emre Kılınç, Dimata.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Galatasaray, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
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