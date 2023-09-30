Son Dakika: Yıldız oyuncu sahada! Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: Yıldız oyuncu sahada! Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: Yıldız oyuncu sahada! Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 30.09.2023 17:56

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Erkan Engin.

GALATASARAY KAYBETMİYOR

Galatasaray, ligde çıktığı 6 maçtan 5 galibiyet ve bir beraberlikle ayrıldı. Hanesine 16 puan yazdıran sarı-kırmızılı takım, lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

ANKARAGÜCÜ ÇIKIŞ ARIYOR

Süper Lig'de çıktığı 6 maçın birini kazanan, üçünde berabere kalan ve ikisini kaybeden MKE Ankaragücü ise topladığı 6 puan ve averajla 12. sırada bulunuyor.

EKSİKLER

Galatasaray'da tek eksik Kazımcan Karataş. Ankaragücü'nde ise Ali Sowe, Tolga Ciğerci ve Stelios Kitsiou'nun maç kadrosunda yer alamayacağı açıklandı.

İL 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Sanchez, Kaan, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.

MKE Ankaragücü; Bahadır, Hayrullah, Mujakic, Uros, Hanousek, Djokanovic, Ali Kaan, Renaldo, Morutan, Rodrigues, Bajic.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Yıldız oyuncu sahada! Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Yıldız oyuncu sahada! Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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