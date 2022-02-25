Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor - Son Dakika

Formula 1 yönetimi, Soçi'deki yarışın 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı. F1, Rusya'da yarış düzenlenmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

"MÜMKÜN DEĞİL"

Formula 1, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri büyük bir üzüntü ve şokla izliyor, mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1, FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı.

Ayrıntılar geliyor...