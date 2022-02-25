Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor - Son Dakika
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Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor

25.02.2022 15:06
Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor

Son dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor.

Formula 1 yönetimi, Soçi'deki yarışın 2022 takviminden çıkarıldığını açıkladı. F1, Rusya'da yarış düzenlenmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor

"MÜMKÜN DEĞİL"

Formula 1, insanları birleştirmek ve ulusları bir araya getirmek için olumlu bir vizyonla tüm dünyadaki ülkeleri ziyaret ediyor. Ukrayna'daki gelişmeleri büyük bir üzüntü ve şokla izliyor, mevcut duruma hızlı ve barışçıl bir çözüm bulunmasını umuyoruz. Perşembe akşamı Formula 1, FIA ve takımlar sporumuzun konumunu tartıştı ve tüm ilgili paydaşların görüşü de dahil olmak üzere, mevcut koşullarda Rusya Grand Prix'sini düzenlemenin imkansız olduğu sonucuna varıldı.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Rusya GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı, yerine Türkiye'nin eklenmesi bekleniyor - Son Dakika


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