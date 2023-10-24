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Son Dakika: Devler Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenildi - Son Dakika

Son Dakika: Devler Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenildi

Son Güncelleme: 24.10.2023 22:08

Son dakika: Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Alman devi Bayern Münih'e son anlarda yediği gollerle 3-1 mağlup oldu.

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında sahasında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaştı. 4 gollü maçın kazananı konuk takım oldu.

COMAN PERDEYİ AÇTI

Maça hızlı başlayan konuk takım, ilk pozisyonda gol buldu. Leroy Sane'nin pasında Coman, ceza sahası içi sağ çaprazında düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu

ICARDI'DEN PANENKA PENALTI

28. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına geçen Icardi, takımı geride olmasına rağmen büyük bir soğukkanlılıkla panenka vuruşla penaltıyı gole çevirdi ve maça denge geldi.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu

İLK YARI ÜSTÜN OYNADIK

Galatasaray, seyircisinin desteğini de arkasına alarak ilk yarıda rakip kaleyi şuta boğdu.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu

HARRY KANE ATTI

73. dakikada sağ kanatta Musiala'nın içeriye çevirdiği topta kale önünde Harry Kane'in vuruşu Boey'den döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Kane topu ağlara yolladı ve durum 2-1'e geldi.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu

MUSIALA FARKI AÇTI

79. dakikada ise sol kanattan içeriye çevrilen topta topu alan Musiala bomboş pozisyonda topu köşeye yolladı ve durum 3-1 oldu.

Son Dakika: Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, sahasında Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Bayern Münih, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Devler Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Devler Ligi 3. hafta maçında Galatasaray, Bayern Münih'e 3-1 yenildi - Son Dakika
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