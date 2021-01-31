Son dakika: Selahattin Baki, Selçuk Şahin ve Emir Yolaç, Başakşehir Kulübü'nde - Son Dakika
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Son dakika: Selahattin Baki, Selçuk Şahin ve Emir Yolaç, Başakşehir Kulübü'nde

Son dakika: Selahattin Baki, Selçuk Şahin ve Emir Yolaç, Başakşehir Kulübü'nde

31.01.2021 22:35

Son dakika haberler: Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı lacivertli yetkililer, Başakşehir Kulübü'ne geldi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı İrfan Can Kahveci için sarı lacivertli yetkililer, Başakşehir Kulübü'ne geldi.

Başkan Ali Koç'un kulüpten ayrılmasının ardından ilerleyen saatlerde İrfan Can Kahveci'nin Fenerbahçe'ye transfer edilmesi yönünde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yapıldı. Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun da bulunduğu Başakşehir Kulübü'ne Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, idari koordinatör Selçuk Şahin, idari menajer yardımcısı Emir Yolaç ve Fenerbahçe TV çalışanları da geldi.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Son dakika: Selahattin Baki, Selçuk Şahin ve Emir Yolaç, Başakşehir Kulübü'nde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Selahattin Baki, Selçuk Şahin ve Emir Yolaç, Başakşehir Kulübü'nde - Son Dakika
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