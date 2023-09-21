Son Dakika: Şenol Güneş\'ten sürpriz tercih! Club Brugge-Beşiktaş maçında ilk 11\'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kadroda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Umut Meraş ve Gökhan İnler de kadroda bulunmuyor. Club Brugge'de Nusa'nın durumu maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar

Club Brugge; Mignolet; Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper; Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras; Vanaken, Thiago

YEDEKLER

Club Brugge: Jackers, Ordonez, Odoi, Jutgla, Barbera, Nielsen, Boyata, Balanta, Hamma

Beşiktaş: Ersin, Onur, Colley, Rebic, Salih, Cenk, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Necip, Zaynutdinov, Onana, Semih