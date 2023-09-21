Son Dakika: Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! Club Brugge-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika

Son Dakika: Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! Club Brugge-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.

Son Dakika: Şenol Güneş\'ten sürpriz tercih! Club Brugge-Beşiktaş maçında ilk 11\'ler belli oldu.
Son Güncelleme: 21.09.2023 21:05

Son dakika: Son dakika: UEFA Konferans Ligi D Grubu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Club Brugge'e konuk oluyor. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Belçika ekibi Club Brugge'e konuk olacak. Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta Tayfur Bingöl kadroda yer almıyor. Ayrıca UEFA kadrosunda yer almayan Umut Meraş ve Gökhan İnler de kadroda bulunmuyor. Club Brugge'de Nusa'nın durumu maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar

Club Brugge; Mignolet; Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper; Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras; Vanaken, Thiago

YEDEKLER

Club Brugge: Jackers, Ordonez, Odoi, Jutgla, Barbera, Nielsen, Boyata, Balanta, Hamma

Beşiktaş: Ersin, Onur, Colley, Rebic, Salih, Cenk, Oxlade-Chamberlain, Ghezzal, Necip, Zaynutdinov, Onana, Semih

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Club Brugge, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! Club Brugge-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika


Son Dakika
21:35 Son Dakika: Konferans Ligi'ne müthiş başlangıç! Fenerbahçe, sahasında Danimarka ekibi Nordsjaelland'i 3-1 mağlup etti.
21:15 Fred, Fenerbahçe Formasıyla Avrupa Kupalarında 2+ Asist Yapan İlk Oyuncu Oldu
20:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "mülakat" açıklaması: Çok sınırlı ve çok özel meslek gruplarında gerekli olabilir
20:51 Son Dakika: Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! Club Brugge-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu.
20:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Arap turistlerin hedef gösterilmesi hatırlatıldı: Bu maya Türkiye'de tutmaz
20:33 Son Dakika: Galatasaray, Gökdeniz Gürpüz transferini KAP'a bildirdi.
20:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: Ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam
20:23 Eski günlerine geri döndü! Crespo'dan harika gol
20:03 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli zammı açıklaması: 2024'e kararını vererek gireceğiz
20:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azerbaycan'ın operasyonu Karabağ'daki çapulcu Ermeni takımıyla alakalı bir konu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2023 21:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Şenol Güneş'ten sürpriz tercih! Club Brugge-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement