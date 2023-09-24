Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek - Son Dakika

Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
Son Güncelleme: 24.09.2023 17:42

Son dakika: Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başladı. Hakem Ali Şansalan'ın yönettiği müsabakanın VAR koltuğunda ise Mete Kalkavan oturuyor.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 3'ünde berabere kalan namağlup Mondihome Kayserispor ise haftaya 9 puan ve averajla 5. basamakta girdi.

CEZALI FUTBOLCU YOK

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Onur, Bailly, Omar, Masuaku, Amir, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

Kayserispor; Bilal, Uzodimma, Jeanvier, Attamah, Lionel Carole, Yaw Ackah, Ramazan, Kartal Kayra, Mane, Gökhan, Thiam

CANLI ANLATIM

41' Ghezzal gole yaklaştı. Serbest vuruşta barajdan seken topa tekrardan sert vuran Ghezzal'ın şutu az farkla auta çıktı.

40' Cenk kazandığı topun ardından yerde kaldı ve hakem faulü verdi. Beşiktaş tehlikeli yerden serbest vuruş kullanacak.

39' Amir Hadziahmetovic'in kullandığı serbest vuruşta Joseph Attamah topu uzaklaştırdı. Top Beşiktaş'ta.

34' Kayserispor gole yaklaştı Thiam ceza sahası içinde topla buluştu ve vuruşu auta çıktı sonrasında yardımcı hakem bayrağını kaldırdı.

33' Beşiktaş sol kanattan yine etkili geldi ancak Masuaku'nun pası Aboubakar'a çok hızlı geldi ve top Kayserispor'a geçti.

32' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Aboubakar'ın pasında Ghezzal kaleciyi geçti ancak savunma araya girdi ve Bilal topun sahibi oldu.

31' Ghezzal'ın müdahalesinde Carole yerde kaldı hakem faulü verdi.

20' Kayserispor sağ kanattan gelmek istedi ancak Ramazan Civelek'in pası isabetli olmadı ve top auta çıktı.

16' Kayserispor sol kanattan etkili geldi ancak Amir Hadziahmetovic araya girdi ve Beşiktaş'a tacı kazandırdı.

11' Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi. Ancak Carole topa dokundu ve taca yolladı.

8' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Chamberlain'in pası Cenk için çok hızlı top auta çıktı.

5' Pozisyonda Colley yerde kaldı sağlık ekipleri sahada.

2' Lionel Carole, Ghezzal'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruş kararı verdi.

1' Maç başladı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek - Son Dakika
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