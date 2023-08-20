Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11\'ler belli oldu

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

BEŞİKTAŞ 3 PUANLA BAŞLADI

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PENDİKSPOR TATSIZ BAŞLADI

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor; Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Nuno, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Eze, Abdoulay Diaby.