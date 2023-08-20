Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11\'ler belli oldu
Son Güncelleme: 20.08.2023 20:51

Son dakika: Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında Pendikspor'u konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, ligin yeni ekibi Pendikspor'u konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

BEŞİKTAŞ 3 PUANLA BAŞLADI

İlk haftada VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olan Beşiktaş, Gedson Fernandes'in attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

PENDİKSPOR TATSIZ BAŞLADI

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise sezonun ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a 5-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yanı sıra Colley'in sakatlığı nedeniyle bu maçta yer alamayacak. Yeni transferlerden Chamberlain'in de tam hazır olmaması nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert, Rosier, Amartey, Colley, Masuaku, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Onur Bulut, Muleka, Aboubakar.

Pendikspor; Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Rassoul, Nuno, Gökcan Kaya, Vukovic, İbrahim Akdağ, Halil Akbunar, Eze, Abdoulay Diaby.

Fatih Karagümrük, Pendikspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
20:51 Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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SON DAKİKA: Son Dakika: Şenol Güneş, tüm kozlarını oynadı! Beşiktaş-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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