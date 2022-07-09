Son Dakika: Sérgio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş - Son Dakika
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Son Dakika: Sérgio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş

09.07.2022 20:01

Son dakika: Galatasaray, Porto'dan Sérgio Oliveira'yı 3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalarken, Oliveira'ya her sezon garanti 2 milyon 750 bin euro ücret ödeyecek.

Galatasaray, Porto forması giyen Sérgio Oliveira'yı resmen kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, futbolcunun bonservisi için Portekiz ekibine 3 milyon euro ödedi.

Son Dakika: Sérgio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve sözleşme süresi

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Sözleşme ve bonservis detayları hakkında KAP'a bildirimde bulunan Galatasaray, "Profesyonel futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira ve kulübü Futebol Clube Do Porto-Futebol, SAD ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 3.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 2.750.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Sérgio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve sözleşme süresi
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Son Dakika Spor Son Dakika: Sérgio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Sérgio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş - Son Dakika
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