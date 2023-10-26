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Kanarya şov devam etti! Fenerbahçe, Ludogorets'i de rahat geçti - Son Dakika

Kanarya şov devam etti! Fenerbahçe, Ludogorets'i de rahat geçti

Son Güncelleme: 26.10.2023 22:05

Son dakika: Temsilcimiz Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde sahasında Bulgar ekibi Ludogorets'i 3-1 mağlup ederek gruptaki liderliğini sürdürmeyi başardı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu üçüncü maçında Bulgaristan'ın Ludogorets takımını konuk etti. 4 gollü mücadeleyi İsmail Kartal'ın öğrencileri 3-1 kazandı.

BATSHUAYI PERDEYİ AÇTI

Maça istediği gibi başlayamayan sarı-lacivertliler, ilk yarının son anlarında yıldız golcüsü Batshuayi'nin kaydettiği şahane golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Son Dakika: Seri devam etti! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti

ZAJC SAHNEDE

İkinci yarıya daha etkili başlayan Fenerbahçe, 52. dakikada Zajc'ın attığı golle maçta 2-0 öne geçmeyi başardı.

Son Dakika: Seri devam etti! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti

BECAO KENDİ KALESİNE ATTI

65. dakikada Ludogorets, Rodrigo Becao'nun kendi kalesine attığı golle farkı 1'e indirdi. Bu dakikalarda rakip takımın baskısı arttı.

Son Dakika: Seri devam etti! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti

BİR KEZ DAHA ZAJC

Maçın uzatma anlarında sol kanatta Cengiz'n pasında topla buluşan Szymanski çalımını attı ve ceza sahası dışındaki Zajc'a pasını verdi. Zajc'da düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı ve maçın skorunu belirledi. 3-1.

Son Dakika: Seri devam etti! Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde sahasında Ludogorets'i 3-1 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Kanarya şov devam etti! Fenerbahçe, Ludogorets'i de rahat geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanarya şov devam etti! Fenerbahçe, Ludogorets'i de rahat geçti - Son Dakika
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