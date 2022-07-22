Son dakika spor: Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika spor: Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek

22.07.2022 18:03
Son dakika spor: Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek

Edinilen son dakika gelişmesine göre Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, spor yatırımlarını denetlemek üzere Malatya'ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, spor yatırımlarını denetlemek üzere Malatya'ya geldi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret ederek müdür Ebu Bekir Kayhan ve şube müdürleriyle Malatya'daki gençlik, spor ve yurt faaliyetleri hakkında değerlendirme toplantısı yaptı.

Baydaş, spor yatırımlarını denetleyip inceleyecek. - MALATYA

YORUMLAR
500
Arslantepe'nin UNESCO Listesi'ne girişinin birinci yılı kutlandı Arslantepe'nin UNESCO Listesi'ne girişinin birinci yılı kutlandı İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı Malatya'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, sürücüler yaralandı
Kaynak: İHA

İhsan Selim Baydaş, Malatya, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika spor: Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:13 Fenerbahçe ile olan sözleşmesini uzatmayıp Stuttgart'a giden Ömer Faruk Beyaz, 2. Lig ekibi Madgeburg'a transfer oluyor
18:07 Endonezya'da bir timsah, balık tutan adamı canlı canlı yuttu! Timsahın açılan midesi bomboş çıkınca büyük şaşkınlık yaşandı
17:49 Survivor All Star'da şampiyonluğu kaçıran Adem Kılıçcı ilk kez konuştu! İşte Acun Ilıcalı'yı takipten çıkarma nedeni
17:41 Fenerbahçe taraftarından kritik Dinamo Kiev maçını spiker Ertem Şener'in anlatacak olmasına sert tepki: Televizyonun sesini kapatacağız
17:26 CHP'nin "olağanüstü toplantı" çağrısına AK Parti cephesinden sert yanıt: Siyasi şov yapmak amacının çok açık görüldüğü ortada, katılmayacağız
17:26 Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine DEVA Partisi lideri Babacan'dan cevap geldi!
16:56 AB'den Rusya kararı! Yaptırımların süresi uzatıldı
16:58 Galatasaray, Barcelona'da top koşturan Oscar Mingueza için harekete geçti
16:56 Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den "TOGG'u kullanacak mısınız?" sorusuna cevap: Herkes kullanmalı, ben de kullanacağım
16:50 Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından taciz edilen tekneye Türk askerinin verdiği destek gururlandırdı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 18:25:59. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika spor: Bakan Yardımcısı Baydaş, spor yatırımlarını denetleyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement