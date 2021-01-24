Son dakika spor: Çaykur Rizespor, Sumudica'ya kavuşuyor - Son Dakika

Son dakika spor: Çaykur Rizespor, Sumudica'ya kavuşuyor

Son dakika spor: Çaykur Rizespor, Sumudica\'ya kavuşuyor
Son Güncelleme: 24.01.2021 20:28

Bir son dakika haberine göre Süper Lig'te çoğu koronavirüs nedeniyle 12 oyuncusunun eksik olmasına karşın, 2 haftada 4 puan kazanan Çaykur Rizespor, Fenerbahçe deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

Süper Lig'te çoğu koronavirüs nedeniyle 12 oyuncusunun eksik olmasına karşın, 2 haftada 4 puan kazanan Çaykur Rizespor, Fenerbahçe deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. Yeşil mavililerde, daha önce prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Marius Sumudica'nın da yarın Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 12 oyuncudan yoksun çıktıkları 2 maçtan 4 puan aldıklarından dolayı oldukça mutlu olduklarını belirtti. Bakır, "Gaziantep FK ve Başakşehir FK maçlarından 4 puan almış olmamız bizim açımızdan oldukça önemli. Özellikle bakıldığında takımımızdaki eksikleri göz önüne alırsak ve çok sayıda oyuncumuzun sağlık nedenleriyle aramızda olmaması düşündürücüydü. Gaziantep FK maçında 10, Başakşehir FK  maçında 12 oyuncumuzdan yoksunduk. Bu zor şartlar da sahaya çıkan futbolcularımız göstermiş olduğu performans ve mücadele bizleri çok mutlu etti. Biz onlara her zaman inandık ve güvendik. Bu işi başaracaklarına inancımız tamdı. Burada motivasyon da çok önemliydi ve ortaya çıkan sonuç bizleri de mutlu etti" dedi.

"FENERBAHÇE MAÇIYLA ÇIKIŞIMIZI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"Fenerbahçe maçıyla da çıkış sürdürmek istediklerini kaydeden Bakır, "Amacımız bu aşamadan sonra iki maçtan aldığımız 4 puanın devamını getirmek. Tabii zor bir süreç. Lig de kolay maç yok. Her maç kendi için de ayrı bir zor. Şimdi Fenerbahçe maçına bakıyoruz. Fenerbahçe deplasmanı elbette olduk zor bir deplasman ama sakatlıktan ve hastalıktan dönecek oyuncularımız var. Onların dönmesi ve hafta için de belki aramıza katılacak yeni oyuncularla beraber Fenerbahçe maçı bizim açımızdan geçtiğimiz iki maça göre daha alternatifli maç olacak. İnşallah bu çıkışımızı sürdüreceğiz.  Bu çıkışla taraftarımızı da mutlu etmek istiyoruz inşallah bunu da başaracağız" diye konuştu.SUMUDİCA YARIN TÜRKİYE'DE

Öte yandan Çaykur Rizespor'un prensip anlaşmasına varıp, 1 buçuk yıllık sözleşmeye imza atması beklenen teknik direktör Marius Sumudica'nın yarın ülkesinden Türkiye'ye geleceği, tarafların son bir görüşme yaptıktan sonra da kendisini yeşil mavili kulübe bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Son dakika spor: Çaykur Rizespor, Sumudica'ya kavuşuyor - Son Dakika


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