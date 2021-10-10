Son Dakika › Spor › Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 10 Ekim 2021 - Son Dakika Spor

Squid Game'in güzel oyuncusu hayran olduğu futbolcuyu bu sözlerle anlattı: Kafayı taktım

Son Dakika: Türkiye'de 10 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 196 kişi vefat etti, 28 bin 370 yeni vaka tespit edildi

Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

9 yıl önce kaybolan 2 kardeşin cansız bedeninin hobi bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı! 3 şüpheli sorguda itiraf etti

KONDA Başkanı Bekir Ağırdır: Sistem değişikliği için muhalefetin en az 33 milyon oy alması lazım