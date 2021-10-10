Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 10 Ekim 2021
10.10.2021 16:57
Neymar, futbol hayatını yönetebilecek zihinsel güce sahip olmadığını itiraf etti... Larin, Beşiktaş'a artık pes ettirdi... Galatasaray'da Ferdi Kadıoğlu gündeme alındı... Bunlar ve daha fazla son dakika bilgileri haberimizde.
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10.10.2021 23:08:06. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 10 Ekim 2021 - Son Dakika