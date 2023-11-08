Futbolda bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik ''Sibergöz'' operasyonu! 43 şüpheli kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ" operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." açıklamasında bulundu.

43 KİŞİ YAKALANDI

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:" Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ" operasyonunda 43 şüpheliyakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

BİRÇOK İŞLEM TESPİT EDİLDİ

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan SİBERGÖZ Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin;

Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere başkalarına aitbanka hesaplarını 3.000 - 10.000 TL karşılığında temin ettiği,

Suçtan elde edilen paraların kripto varlık borsalarından kripto varlık alımı yapılarak akladığı,

Para transferinde kullanılan hesaplarda yaklaşık 3.6 MİLYAR TL işlem hacmi bulunduğu

Banka hesaplarında toplanan yasa dışı bahis paralarının bu şüpheli şahıslar aracılığı ile QR kod ve cebe havale yöntemiyle çekim işlemi yaptıkları,

Toplanan yasa dışı bahis paralarını elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı tespit edilmiştir.

ÇOK SAYIDA SENET, BANKA VE KARTA EL KONULDU

Yapılan eş zamanlıoperasyonlarda İLK BELİRLEMELERE GÖRE;

71.415 TL Türk Lirasına,

Muhtelif miktarda döviz ve altına,

Çok sayıda senet, banka ve kredikartına el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"