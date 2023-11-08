İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ" operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor." açıklamasında bulundu.
Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:" Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik 3 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ" operasyonunda 43 şüpheliyakalandı. Operasyonlar devam ediyor.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet suçunu işleyenleri yakından takip ediyoruz. Enselerindeyiz. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Sakarya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan SİBERGÖZ Operasyonunda Yasa Dışı Bahis ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işleyen 43 şüphelinin;
Yapılan eş zamanlıoperasyonlarda İLK BELİRLEMELERE GÖRE;
Operasyonları gerçekleştiren Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. YASA DIŞI BAHİSÇİLERE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"
Son Dakika › Spor › Futbolda bahis ve kara para aklama suçlarına yönelik ''Sibergöz'' operasyonu! 43 şüpheli kıskıvrak yakalandı - Son Dakika