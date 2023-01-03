Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde 15 maç sonunda Galatasaray'ın ardından 1 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyor.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare Antalya'ya götürülmedi. Öte yandan ceza sınırındaki Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.
Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Cemali, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Luiz Adriano, Haji Wright
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King
Son Dakika › Spor › Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika