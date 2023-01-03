Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

03.01.2023 19:14
Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor'a misafir oluyor. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, mücadelede Lincoln Henrique'ye ilk 11'de şans verdi.

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Antalya Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Ligde 15 maç sonunda Galatasaray'ın ardından 1 puanla 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibini yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna yeniden oturmak istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Joao Pedro ve Enner Valencia ile uzun dönemli sakatlıktan dönen Luan Peres ve Nazım Sangare Antalya'ya götürülmedi. Öte yandan ceza sınırındaki Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisinde görev yapamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Antalyaspor: Alperen, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Cemali, Fernando, Fredy, Ufuk, Güray, Luiz Adriano, Haji Wright

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Ferdi, Arao, Crespo, Lincoln, Rossi, Batshuayi, King

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SON DAKİKA: Jesus'tan ilginç tercih! Antalyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti - Son Dakika
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