Son Dakika: Galatasaray-MKE Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu! Okan Buruk'un forvet tercihi değişmedi

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 17. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, Ankara temsilcisini yenerek maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'den zirveyi almayı planlıyor.
İzinli Toreira'nın dışında sakatlıkları bulunan Kazımcan Karataş, Mathias Ross, Emre Taşdemir ve Icardi'nin maç kadrosunda yer almıyor. Ayrıca Boey ve Oliveira sarı kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Midtsjö, Berkan, Mertens, Rashica, Barış Alper, Gomis
Ankaragücü: Bahadır, Malcuit, Uros, Mujakic, Marlon, Diack, Taylan Antalyalı, Zahid, Emre Kılınç, Chatzigiovanis, Sowe
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