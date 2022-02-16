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Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız - Son Dakika

Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız

16.02.2022 11:39

Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız.

Süper Lig yayın ihalesinde beklenen teklifler ulaşmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Süper Lig TV'nin sinyalini verdi.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları:

"TEKLFİLERİ BEKLİYORUZ"

Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. On beş teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklifler bekliyoruz.

"GEREKİRSE KURULUR"

Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var.

"UMDUĞUMUZU BULAMAZSAK KURACAĞIZ"

Eğer tekliflerden umduğumuzu bulamazsak, Süper Lig TV kurulur. Kulüpler dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır.

Ayrıntılar geliyor...

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Nihat Özdemir, TFF, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayın ihalesinde umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kuracağız - Son Dakika
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