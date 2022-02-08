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Son Dakika: Kadıköy'de hezimet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 10 kişi Kayserispor'a elendi - Son Dakika

Son Dakika: Kadıköy'de hezimet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 10 kişi Kayserispor'a elendi

08.02.2022 22:27
Son Dakika: Kadıköy'de hezimet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 10 kişi Kayserispor'a elendi

Son dakika: Türkiye Kupası son 16 turunda Fenerbahçe, sahasında ikinci yarının tamamını 10 kişi oynayan Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Bu sonuçla Kayserispor, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ün ardından çeyrek finale yükselen 3. takım oldu.

Süper Lig'de zirvenin uzağında kalan ve Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa biletini cebine koymak isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'la Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ikinci yarının tamamında 10 kişi mücadele eden rakibine 1-0 mağlup oldu ve kupadan elendi.

90+3. DAKİKADA RAMAZA CİVELEK TURU GETİRDİ

Karşılaşma boyunca iki takım da net gol fırsatları üretmekte zorlanırken, Kayserispor'da 45+3. dakikada Uğur Demirok kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarının tamamını 10 kişi oynayan rakibi karşısında skor bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, 90+3. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 mağlup oldu ve Kayserispor çeyrek finale yükseldi.

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SON DAKİKA: Son Dakika: Kadıköy'de hezimet! Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, 10 kişi Kayserispor'a elendi - Son Dakika
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