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Son Dakika: Vincenzo Montella ilk sınavına çıkıyor! Hırvatistan-Türkiye maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika

Son Dakika: Vincenzo Montella ilk sınavına çıkıyor! Hırvatistan-Türkiye maçında 11'ler belli oldu

Son Güncelleme: 12.10.2023 20:33

Son dakika: A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak.

OZAN KABAK YOK

Milli Takımımızda Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

HIRVATİSTAN'IN EKSİKLERİ

Hırvatistan'da sakatlıkları bulunan isimlerden Kramaric maç kadrosuna alınmadı, Bruno Petkovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

İLK 11'LER

Türkiye; Uğurcan, Ferdi, Samet, Cenk Özkacar, Abdülkerim, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper

Hırvatistan; Livakovic, Stanisic, Barisic, Gvardiol, Sutalo, Kovacic, Modric, Brozovic, Brekalo, Pasalic, Petar Musa.

MONTELLA İLK SINAVINA ÇIKIYOR

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkıyor. Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacak.

KAZANAN LİDER OLACAK

D Grubu'nda bir maçı eksik Hırvatistan 10 puanla, aynı puana sahip Türkiye'nin averajla önünde lider durumda bulunuyor. Grupta 7'şer puanlı takımlar Ermenistan ve Galler ise 3 ve 4. sırada yer alıyor. Puanı bulunmayan Letonya ise son sırada.

İLK MAÇI KAYBETTİK

Türkiye ile Hırvatistan arasında grupta oynanan ilk maçı Hırvatlar 2-0 kazanmıştı. EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 16-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Hırvatistan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Vincenzo Montella ilk sınavına çıkıyor! Hırvatistan-Türkiye maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Vincenzo Montella ilk sınavına çıkıyor! Hırvatistan-Türkiye maçında 11'ler belli oldu - Son Dakika
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