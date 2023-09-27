Canlı anlatım! Goller peş peşe geliyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Beşiktaş, Yukatel Adana Demirspor'a konuk oluyor. İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başladı. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetiyor. VAR hakemi olarak ise Erkan Engin görev yapıyor.

BEŞİKTAŞ'IN DURUMU

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

ADANA DEMİRSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

EKSİKLER

Adana Demirspor'da kırmızı kart cezalısı Kevin Rodrigues, Stambouli ve Ertaç Özbir Beşiktaş karşısında oynayamayacak. Ayrıca Mario Balotelli, Pape Cisse, Edouard Michut, Arber Zeneli, Florent Shehu, Shahrudin Mahammadaliyev ve Yılmaz Aktaş ise statü gereği oynayamayacak. Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Gedson Fernandes ile Ante Rebic kadroya dahil edilmedi.

İLK 11'LER

Adana Demirspor; Vedat, Abdurrahim, Gravillon, Semih, Svensson, Dorukhan, Emre, Belhanda, Nani, Yusuf, Niang

Beşiktaş; Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Chamberlain, Ghezzal, Cenk, Aboubakar.

CANLI ANLATIM

49' Adana Demirspor sağ kanattan etkili geldi ancak Yusuf Sarı'nın şutu üstten auta çıktı.

48' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Rashica'nın ortası Cenk ile buluşmadı.

47' Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi Ghezzal'ın ortasında top Cenk ile buluşmadan önce Gravillon araya girdi.

46' İkinci yarı Beşiktaş'ın vuruşuyla başladı.

46' Adana Demirspor'da da Belhanda oyundan alındı Yusuf Erdoğan oyuna girdi. 46' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu çıkan oyuncu Chamberlain giren oyuncu Rashica.

D.A. İlk yarı sonucu Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş.

45' Maçın ilk yarısına 9 dakika ilave edildi.

43' İki oyuncu da ayağa kalktı maç tekrardan başladı.

42' Adana Demirspor'da, Belhanda ve Niang kafa kafaya çarpıştı sağlık ekipleri sahaya geldi.

41' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Masuaku'nun pasında Cenk ceza sahası içinde topla buluştu ancak topu içeri çeviremedi. Adana Demirspor aut kullanacak.

40' Beşiktaş rakip yarı sahada hazırlık pasları yapıyor.

31' Beşiktaş gole yaklaştı. Cenk'in ortasında Ghezzal topu boş kaleye yollayamadı. Semih Güler topu çizgiden çıkardı. 30' Ersin'in kaleye girmesiyle beraber aut atışıyla oyun tekrardan başladı. 29' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Sakatlanan Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu oyuna girdi.

26' Belhanda'nın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Mert'te kaldı. 25' Su molası bitti oyun tekrardan başladı. 24' Hakem su molası verdi. Oyun durdu. 23' Beşiktaş sağ kanattan gelmek istedi ancak Salih'in pası Ghezzal ile buluşmadı.

18' Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı. 17' GOL M'Baye Niang.

14' Beşiktaş etkili geldi ancak Ghezzal'ın getirdiği topa Gravillon müdahale etti. 13' Yusuf Sarı'nın müdahalesiyle yerde kalan Cenk için hakem serbest vuruşu verdi. 12' Köşe vuruşunda topla buluşan Salih Uçan istediğini yapamadı ve top auta çıktı. 11' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un şutu savunmadan sekip kornere çıktı.

7' Ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

7' GOL Younes Belhanda.

3' Hakem faulü çaldı. Niang'ın müdahalesiyle Necip yerde kaldı hakem faulü verdi.

1' Mücadele başladı.