Son dakikada gol atan Sofyan Amrabat\'tan taraftarı mest edecek sözler

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN ALLAH'A İNANIYORUM"

Sarı-lacivertli takıma son dakikada 3 puanı getiren golü atan Sofyan Amrabat, "Dürüstçe söyleyeyim; ben intikam duygusu taşıyan biri değilim. Kariyerimde ilk defa bu kadar sinirlendim, gerildim saha içinde. Ben bunu yapacak biri değilim. Ben adil oyundan yanayım, sert futboldan yanayım ancak adil olmalı her şey. Hakemleri de eleştirmek istemiyorum, onlara saygı duyuyorum, çok zor bir iş yapıyorlar, onlar da insanlar. Buraya varmadan önce, Fenerbahçe'ye gelmeden önce herkesin Fenerbahçe'ye karşı olduklarını söylediler bana. Başta inanmadım. Şimdi anlıyorum neden böyle söylediklerini. Biz maalesef genel itibarıyla 11'e 11 oynamıyoruz maçları. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onlar da hata yapar, onlar da insan ama çok fazla sinirlendim. Topu tribüne vurdum, taraftarlar yanlış anlamasın, onlara karşı değildi, sinirlendim. Ben Allah inancı taşıyan biri. Normalde gol atan biri değilim. Bu attığım gol tesadüf değil" dedi.