Son dakikada gol atan Sofyan Amrabat'tan taraftarı mest edecek sözler - Son Dakika
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Son dakikada gol atan Sofyan Amrabat'tan taraftarı mest edecek sözler

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Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, Trabzonspor karşısında 3-2'lik skorla aldıkları galibiyetin ardından konuştu. Son dakikada attığı golle takımına 3 puanı getiren Amrabat, ''Ben Allah'a inanıyorum, attığım gol tesadüf değil'' dedi.

04.11.2024 11:51
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, 3-2 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BEN ALLAH'A İNANIYORUM"

Sarı-lacivertli takıma son dakikada 3 puanı getiren golü atan Sofyan Amrabat, "Dürüstçe söyleyeyim; ben intikam duygusu taşıyan biri değilim. Kariyerimde ilk defa bu kadar sinirlendim, gerildim saha içinde. Ben bunu yapacak biri değilim. Ben adil oyundan yanayım, sert futboldan yanayım ancak adil olmalı her şey. Hakemleri de eleştirmek istemiyorum, onlara saygı duyuyorum, çok zor bir iş yapıyorlar, onlar da insanlar. Buraya varmadan önce, Fenerbahçe'ye gelmeden önce herkesin Fenerbahçe'ye karşı olduklarını söylediler bana. Başta inanmadım. Şimdi anlıyorum neden böyle söylediklerini. Biz maalesef genel itibarıyla 11'e 11 oynamıyoruz maçları. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onlar da hata yapar, onlar da insan ama çok fazla sinirlendim. Topu tribüne vurdum, taraftarlar yanlış anlamasın, onlara karşı değildi, sinirlendim. Ben Allah inancı taşıyan biri. Normalde gol atan biri değilim. Bu attığım gol tesadüf değil" dedi.

Son dakikada gol atan Sofyan Amrabat\'tan taraftarı mest edecek sözler

Fenerbahçe, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakikada gol atan Sofyan Amrabat'tan taraftarı mest edecek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Ali Arat:
    he biz inanmiyozmu brader. bizde yaradan allaha inaniyoruz. zafer muhakkak hak eden cimbomundur 93 57 Yanıtla
  • sudem meliss:
    İyi bir gol attı sanki şampiyon oldular 13 37 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    feros in artık fenerin kucağından a nnnen gibi bana gel lolipop 35 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    şampiyonluk BEŞİKTAŞIN Türkiye kupası fenerbahçenin olsun ben ümitliyim fenerbahçe bu sene kupa alacak 11 21 Yanıtla
  • res:
    Boş tenekeden mest edecek sözler çıkar demişler 10 17 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Ferhat kuşların hayallerinin bittiği yerde GALATASARAY’ın gerçekleri başlar sezon sonu Şampiyon GALATASARAY, alacağız o kupayı, siz hayal kurmaya devam edeceksiniz. 15 3 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Onlar hayal kurar büyük büyük Galatasaray hayalleri Paris yapar 5 6 Yanıtla
  • res:
    Tesadüflerle ilerleyen 5Saray şampiyonluk yolunda liderliğini sürdürüyor he he 6 4 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    Hakem her iki tarafada skora ettki edecek hatalar yaptı. Hakemler iyice dibe gidiyor. 8 0 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    Feto ölünce Cinonun işi bitti Hakemlerinede el çektiriyorlar devran dönecek 5 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Son dakikada gol atan Sofyan Amrabat'tan taraftarı mest edecek sözler - Son Dakika
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