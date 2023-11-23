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Son karar verildi! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı yer - Son Dakika

Son karar verildi! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı yer

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağını ve yerinin değiştirilmeyeceğini belirtti.

Son karar verildi! İşte Süper Kupa\'nın oynanacağı yer
23.11.2023 - 18:32,  Güncelleme: 18:40
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Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçınınoynanacağını ve yerinin değiştirilmeyeceğini açıkladı.

YERİ DEĞİŞMEYECEK

Yapılan açıklamada, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçının 29 Aralık'ta ve Suudi Arabistan'da oynanacağı, bu kararın değiştirilmeyeceği açıklandı.

İşte TFF'den yapılan açıklama;

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak Türk futbolunun marka değerini yükseltmek için çalışmalar yürütürken diğer taraftan yeni pazarlara ulaşarak futbolumuzu dünyaya açmak için çalışıyoruz.

Son dönemde Milli Takımımızın elde ettiği başarılar ve kulüp takımlarımızın Avrupa Kupaları'nda yükselen grafiği Türk futbolunun marka değerini artırma yönündeki çabalarımızın en önemli göstergesidir.

Tarihimizde ilk kez grubumuzda lider olarak katılmaya hak kazandığımız 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ve İtalya ile ortaklaşa düzenleyeceğimiz 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası da Türk futbolunu dünya vitrinine taşıyacak çok önemli organizasyonlar olacaktır.

Bu başarıların sürdürülebilirlik kazanması için özellikle kulüplerimizin mali açıdan rekabet edebilir seviyelere ulaşması gerekmektedir.

TFF olarak bu çerçevede Türk futbolunun ekonomisini güçlendirmek ve kulüplerimize alternatif gelir kaynakları oluşturmak üzere çok önemli projeler yürütmekteyiz.

Bu sezon öncesinde Trendyol ile yaklaşık 700 milyon TL'lik bedelle Süper Lig ve 1. Lig tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmasına imza attık.

Dünyanın marka ve piyasa değeri en yüksek ligleri olan Premier League, La Liga ve Serie A'nın yaptığı gibi futbolumuzun prestijini yurt dışına taşıyarak, yeni sponsorluk ve işbirliği modelleriyle daha çok gelir elde edebilmeyi hedefliyoruz.

Bu vizyonla, futbolumuzun marka değerini yükseltmek adına organizasyon yetkisi Federasyonumuza ait olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası daha önce de açıkladığımız üzere, 29 Aralık 2023 Cuma TSİ 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır. Aynı zamanda, yayıncı kuruluşumuz Turkuaz Medya Grubu kanallarından olan ATV'de canlı olarak yayınlanacaktır. Konuyla ilgili olarak Federasyonumuz tarafından yapılan resmi açıklamalar dışında hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan, Fenerbahçe, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son karar verildi! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı yer - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son karar verildi! İşte Süper Kupa'nın oynanacağı yer - Son Dakika
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