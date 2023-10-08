Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi

Sıkıntılı günler geçiren Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçını stadyumdan izlemedi.

OLAĞANÜSTÜ TOLANMIŞLARDI

Konferans Ligi'nde Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı.

MAÇA GELMEDİ

Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Kale arkası tribünde başlayan "Yönetim istifa" tezahüratlarının ardından stadyum hoparlörlerinde çalan müzik sesinin açılması dikkatlerden kaçmadı.