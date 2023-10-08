Sıkıntılı günler geçiren Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçını stadyumdan izlemedi.
Konferans Ligi'nde Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı.
Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.
Kale arkası tribünde başlayan "Yönetim istifa" tezahüratlarının ardından stadyum hoparlörlerinde çalan müzik sesinin açılması dikkatlerden kaçmadı.
Son Dakika › Spor › Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi - Son Dakika