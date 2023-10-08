Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi - Son Dakika

Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi

Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi
Son Güncelleme: 08.10.2023 17:29

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor ile yapılan maçı stadyumdan takip etmedi. Lugano mağlubiyetinin ardından olağanüstü toplanan yönetim kurulu, olağanüstü kongre kararı almıştı. Bu kararın ardından Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi. Maç öncesinde taraftarlar, Çebi ve yönetim kurulu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Sıkıntılı günler geçiren Süper Lig devi Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçını stadyumdan izlemedi.

OLAĞANÜSTÜ TOLANMIŞLARDI

Konferans Ligi'nde Lugano mağlubiyetinin ardından başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, olağanüstü toplanmış ve bu toplantıdan olağanüstü kongre kararı çıkmıştı.

MAÇA GELMEDİ

Geçtiğimiz günlerde resmi site üzerinden olağanüstü kongre kararı açıklanırken, başkan Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor maçına gelmedi.

YÖNETİM İSTİFA SESLERİ

Kale arkası tribünde başlayan "Yönetim istifa" tezahüratlarının ardından stadyum hoparlörlerinde çalan müzik sesinin açılması dikkatlerden kaçmadı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Ahmet Nur Çebi, İstanbulspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son maçlarda duyduklarına dayanamayan Ahmet Nur Çebi, stada gelmedi - Son Dakika
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