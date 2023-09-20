Dile kolay tam 17 maç! Galatasaray'ın çılgın serisi devam ediyor

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Ülkemizi bu sene Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden ve son maçında Kopenhag'la 2-2 berabere kalan Galatasaray, 17 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.

SON MAĞLUBİYETİ GEÇEN SEZON ALDILAR

Sarı-kırmızılılar, son mağlubiyetini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini kazandı.

BU SEZONA DA FIRTINA GİBİ BAŞLADILAR

Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon da Süper Lig'de 4, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.