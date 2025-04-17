Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor

Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler\'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor

Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'a 2-1 yenilen Real Madrid, turnuvadan elendi. Ancelotti'nin tercihleri tartışılırken, Arda Güler yine 1 dakika bile süre almadı. İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada tepki gösterdi. Arda Güler'in maçın son anlarında yayına yansıyan üzgün görüntüsü de sosyal medyanın gündemine oturdu.

17.04.2025 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol devi Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0'ın rövanşında sahasında Arsenal'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Maç boyu oyun üstünlüğünü alamayan Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.

ARDA YİNE YEDEK KALDI

İspanyol taraftarlar, 5 oyuncu hakkını kullanmasına rağmen Arda Güler'i sahaya sürmeyen Ancelotti'ye sosyal medyada ateş püskürdü. Real Madrid-Arsenal maçının ardından Arda Güler ve Ancelotti'yle ilgili binlerce paylaşım yapıldığı görüldü.

ÜZÜNTÜSÜ YAYINA YANSIDI, GÜNDEM OLDU

Öte yandan Arda Güler'in maçın son anlarında canlı yayına yansıyan üzüntüsü gündem oldu. Birçok taraftar, Arda Güler'in bu görüntüsünü sosyal medya hesaplarında paylaşıp Ancelotti'yi eleştirdi. Milli futbolcunun şaşkınlığı ve üzüntüsü dikkat çekti.

İşte Arda'nın ekrana yansıyan üzüntüsü;

Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in yedek kulübesindeki görüntüsü gündem oldu
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Sosyal Medya, Real Madrid, Arda Güler, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • kuzeyli baba:
    Arda içinden ohh iyi oldu demiyorsa bende bişey demiyorum haklı tabii 182 18 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    real madride üzüldüm ama ancelottiye iyi oldu 138 7 Yanıtla
  • Seçkin Tataroğlu:
    Artık sıkmaya başladı Arda ile ilgili haberler. Çoğu da yalan dolan. 71 34 Yanıtla
  • 232379:
    Türkiyede gördük ARDA' I Yanından geçen oyuncunun RÜZGARINDAN DÜŞÜP PENALTI ALAN SAHTEKÂR'I ANLATMAYIN BİZE UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ 14 41 Yanıtla
  • Cemal Hekim:
    Arda REAL MADRID seviyesi degil hic bir zamanda olmadi vede olamayacak REAL MADRID BEBE yetistirme yeri en ust seviyedir iyiysen oynarsin ama BEBE yetistirmez bu arada son 10 yilda 5 kere sampiyonlar ligi sampiyonu olmuş digerlerindede yari finallerde elenmis kainatin en iyi takimi her senede bi zahmet kazanmasin kupayi arada baskalarida alsin bi zahmet:))) 10 25 Yanıtla
  • İsa Uysal:
    Beşiktaş'ın FB yı Kadıköy'de 4-2 yendiği maçta Arda sahadaydı. Sonuç??? 7 4 Yanıtla
  • zeki:
    Arda oynasaydı 5 gol yemezlerdi 5 gol yeselerde arda 6 gol atardı kaybeden real oldu:))) 6 3 Yanıtla
  • nihat karayel:
    sanki arda olsa tumu geçecek arsenal bu sefer 4 ata bilirdi 4 2 Yanıtla
  • Kadri Sabancı:
    yahu tur zaten ilk maçta gitti 3 golü çıkarmak kolaymı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu 525 torbacı gözaltında Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu! 525 torbacı gözaltında
Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor Ev ve araba almak isteyenler onu bekliyor

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:43 Arsenal Real Madrid’i sahasında da yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale kalan son takımlar Arsenal Real Madrid'i sahasında da yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan son takımlar
09:42 Ersun Yanal’a 1 hafta arayla ikinci acı haber Ersun Yanal'a 1 hafta arayla ikinci acı haber
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 22:42:12. #7.12#
SON DAKİKA: Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement