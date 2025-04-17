Son şampiyon fena dağıldı! Arda Güler\'in ekrana gelen görüntüsüne tepki yağıyor

Cemal Hekim:

Arda REAL MADRID seviyesi degil hic bir zamanda olmadi vede olamayacak REAL MADRID BEBE yetistirme yeri en ust seviyedir iyiysen oynarsin ama BEBE yetistirmez bu arada son 10 yilda 5 kere sampiyonlar ligi sampiyonu olmuş digerlerindede yari finallerde elenmis kainatin en iyi takimi her senede bi zahmet kazanmasin kupayi arada baskalarida alsin bi zahmet:)))