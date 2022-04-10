Sopron Basket-Fenerbahçe Safiport maçının ardından - Son Dakika
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Sopron Basket-Fenerbahçe Safiport maçının ardından

10.04.2022 20:19
Sopron Basket-Fenerbahçe Safiport maçının ardından

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Sopron Basket'e 60-55 yenilerek ikinci olan Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena, taraftarlara kupayı hediye edemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Sopron Basket'e 60-55 yenilerek ikinci olan Fenerbahçe Safiport'un başantrenörü Victor Lapena, taraftarlara kupayı hediye edemedikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Lapena, "Taraftara destekleri ve yarattıkları atmosferden dolayı teşekkür ederim. En iyi taraftara sahibiz ama bugün onlara kupayı hediye etmeyi başaramadık. Bunun için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Sopron Basket'i şampiyonluktan dolayı tebrik eden Lapena, "Sahaya bizden daha fazla enerji yansıttılar. Turnuvanın en önemli maçında iyi performans gösteremedik. Oyuncularım yeterli enerjiyi yansıtamadı. Birçok pozisyonda kritik şutlardan yararlanamadık. Bire bir pozisyonlarda Sopron bizi durdurmayı başardı. Takım olarak hücumda iyi tercihler yapamadık. Sonuç olarak 55 sayı atarak kazanmamız kolay değil." diye konuştu.

Fenerbahçe Safiport oyuncusu Elizabeth Williams ise karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydederek "Bizim için şanssız bir maçtı. İkinci yarıda iyi savaştık ama hücumda birçok şut kaçırdık. Maalesef böyle maçlarda en iyi performansınızı sergilemelisiniz. Bu maçta böyle değildi. Taraftarlar inanılmazdı. Böyle bir taraftar önünde oynamak her oyuncu için ayrıcalık. Onları hayal kırıklığına uğrattığımız için üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Sopron Basket cephesi

Sopron Basket Başantrenörü David Gaspar, sezon boyunca çok çalıştıklarını ifade ederek, "Ne söyleyebilirim ki İstanbul'a gelip Avrupa Ligi'ni kazandık. Sezon başında hedef koymuştuk. Başardıktan sonra bu hisleri yaşamak inanılmaz. Açıklaması çok zor. Yaptığımız çalışmalar, konuşmalar ve sezon boyunca yaşadığımız zorlukların karşılığını şimdi aldık. Kazanacağımıza inanmıştık. Fenerbahçe'yi 60 sayının altında tuttuk. Çok iyi bir savunma yaptık. Gerçekten çok mutluyum." şeklinde konuştu.

En değerli oyuncu seçilen Sopron Basket'ten Gabby Williams ise "Hala şoktayım, inanılmaz bir başarı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Bir takım zaferiydi. Herkes katkı sağladı. Herkes son saniyeye kadar odaklanmıştı. Çok mutluyum." yorumunu yaptı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sopron Basket-Fenerbahçe Safiport maçının ardından - Son Dakika


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