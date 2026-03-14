Sörloth'un cinsel organını tutan futbolcuya kırmızı kart

14.03.2026 21:47
İspanya La Liga'da oynanan Atletico Madrid-Getafe maçında ilginç bir olay yaşandı. Getafe'li Abqar, VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla cezalandırıldı. İnceleme sonucunda kırmızı kart gören Abqar'ın Norveçli oyuncu Sörloth'un cinsel organına dokunması nedeniyle oyundan atıldığı belirtildi.

La Liga 28. hafta maçında Atletico Madrid ile Getafe karşı karşıya geldi. La Peinata Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Atletico Madrid, 1-0 kazandı.

CİNSEL ORGANINI TUTTU, KIRMIZI KART GÖRDÜ

Mücadelenin ikinci yarısının hemen başında oldukça ilginç bir olay yaşandı. Getafe forması giyen Omar Alderete Abqar, Norveçli rakip oyuncu Alexander Sörloth ile yaşadığı pozisyon sonrası VAR incelemesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Abqar'ın eliyle Sörloth'un cinsel organını tuttuğu, bu hareketi neticesinde de kırmızı kart yediği belirtildi. Kararın ardından Getafe sahada 10 kişi kalırken, yaşanan pozisyon kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

GALİBİYET GOLÜ MOLİNA'DAN

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golü 8. dakikada Nahuel Molina kaydetti. İspanyol devi, bu galibiyetle puanını 57'ye yükseltti.

